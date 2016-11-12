Konya'daki yardımlaşma derneği pavyon çıktı!

Konya’da ’Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ adı altında faaliyet gösteren pavyona polis tarafından baskın yapıldı. Baskında yabancı uyruklu 6 konsomatris gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; Konya İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri merkez Selçuklu İlçesi’nde ’Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği’ adı altında faaliyet gösteren pavyona dün gece baskın yaptı.



Çok sayıda polis tarafından yapılan baskında konsomatris olarak çalışan Ukrayna, Gürcistan ve Kırgısiztan vatandaşı 6 kadın gözaltına alındı.



Ekiplerin yaptığı aramada çatı katına gizlenmiş 3 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi bulundu. Ayrıca işyerinde yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalandı.

Çalışma izinleri bulunmayan kadınlar sağlık kontrollerinin ardından Göç İdaresi’ne teslim edildi.



İşyeri sahibi S.E. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.