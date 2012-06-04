Konya'daki kazada aynı aileden 8 kişi öldü, 6 kişi yaralandı!

Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın semazenleri taşıyan minibüsle çarpışması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Ankara istikametine giden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 LM 487 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Kulu karayolunun 80. kilometresinde karşı şeride geçerek, Ankara'dan Konya'ya dönen semazenleri taşıyan İsa Uğur yönetimindeki 42 CNZ 93 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüsle çarpışan araçta bulunan 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Kurtulan 11 yaşındaki Murtaza Çevik ise Ankara Dışkapı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza yerinde incelemelerde bulunan Konya Valisi Aydın Nezih Doğan yaptığı açıklamada, kazaya karışan minibüste Konya'da semazenlik yapan 12 kişinin bulunduğunu belirterek, bu kişilerden yaralanan 5 kişinin Ankara'da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını söyledi.

Ölenlerin hepsi aynı aileden

Karayolunu kan gölüne çeviren korkunç kazada ölenler araç şoförü Yusuf Çevik (63), Fatma Çevik (79), Kuzey Çevik (61), Merve Gül, Esra Gül, Murat Gül (34), Sibel Gül (31) ve Ömer Gül’ün (11) hafif ticari araçta yolculuk yaptıkları ve akraba oldukları belirlendi. Araçta yolculuk yapan aileden sadece 9 yaşındaki Mürteza Çevik’in kazadan yaralı olarak kurtulduğu, diğer 6 yaralının ise minibüsteki semazenler olduğu ortaya çıktı. Semazenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Doğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da Konya'daki programı dönüşünde Kulu'ya uğrayarak, Kulu Devlet Hastanesi'nde, kazada vefat edenlerin aileleri ve Kömüşini köyü muhtarına başsağlığı dileğinde bulunduğunu belirtti.

Bu arada, kazada ölenlerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.