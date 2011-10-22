-Konya'daki hemşire cinayeti zanlısı yakalandı KONYA (A.A) - 22.10.2011 - Konya'da, iki çocuk annesi hemşireyi öldürdüğü iddia edilen cinayet zanlısı, İzmir'de yakalandı. Edinilen bilgiye göre, özel bir hastanede hemşire olarak görev yapan Durdane Duran'ın (23) merkez Selçuklu İlçesi Akıncılar Mahallesi'nde av tüfeğiyle öldürülmesi üzerine çalışma başlatan polis, zanlı Yusuf G'yi (26) İzmir'in Bayraklı ilçesinde kiraladığı evde yakaladı. Konya'ya getirilen zanlı Yusuf G'nin, emniyetteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yusuf G, daha sonra adliyeye sevk edildi. Ayrıldığı iki çocuğunun babası Yusuf G. (26) ile 20 Eylül 2011'de merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar Mahallesi Akıncılar Park'ta buluşan Durdane Duran, çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulmuştu. Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.