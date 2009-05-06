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Yaşam

Konya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

06 Mayıs 2009 03:25

Konya'da üç kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Konya-Aksaray Karayolu'nun 20'nci kilometresinde meydana geldi. 35 yaşındaki Muhittin Ünlü yönetimindeki 50 AP 290 plakalı kamyon, önünde seyreden 30 yaşındaki ve aniden yavaşlayan Rıfat Koyuncu yönetimindeki 42 PN 672 plakalı kamyona çarptı. Arkadan gelen 25 yaşındaki Şakir Bal yönetimindeki 43 KU 720 plakalı kamyon da Muhittin Ünlü yönetimindeki kamyona çarptı. Kazada, 50 yaşındaki Hıfsi Ünlü yaşamını yitirdi. Araç içerisinde sıkışan Muhittin Ünlü ve diğer iki sürücü yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlardan sonra araçtan çıkarılan Muhittin ünlü ve diğer iki kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Hıfsi Ünlü'ün cesedi ise Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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