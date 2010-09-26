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KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ KONYA (A.A)

26 Eylül 2010 15:32

-KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ KONYA (A.A) - 26.09.2010 - Konya'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Ergin Akan'ın (41) kullandığı 72 DR 235 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Ereğli karayolunun 20 kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otobüs şoförü Akan ile isimleri öğrenilemeyen 5 yolcu yaralandı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Akan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda kalan yolcular, başka otobüslerle yoluna devam etti.

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