-KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ KONYA (A.A) - 26.09.2010 - Konya'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Ergin Akan'ın (41) kullandığı 72 DR 235 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Ereğli karayolunun 20 kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otobüs şoförü Akan ile isimleri öğrenilemeyen 5 yolcu yaralandı. Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Akan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yolda kalan yolcular, başka otobüslerle yoluna devam etti.