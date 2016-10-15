Konya'da yağ fabrikasında yangın

Konya'da bir yağ fabrikasında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Konya-Karapınar karayolunun 13. kilometresindeki yağ fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin büyük bölümünü etkisi altına aldı. İtfaiye ekipleri, yoğun duman altında yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü.

Büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.