T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden, adliyeye sevk edilen 6'sı tutuklandı

10 Şubat 2018 19:13

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden, adliyeye sevk edilen 6\'sı tutuklandı.
 Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 paket halinde 50.3 gram kokain, 6 paket halinde 1 kilo 467 gram esrar, 711 ecstasy hap, 8 suboxone ve 4 captagon hap ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuyu sigara paketlerinin içerisine sakladığı görüldü.
Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuklandı.
Diğer 7 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tolga YANIKKONYA DHA KONYAEmniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla MücadaleYapılanPolistekiDiğerFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24