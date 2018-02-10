Konya'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden, adliyeye sevk edilen 6\'sı tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadale Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 paket halinde 50.3 gram kokain, 6 paket halinde 1 kilo 467 gram esrar, 711 ecstasy hap, 8 suboxone ve 4 captagon hap ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin uyuşturucuyu sigara paketlerinin içerisine sakladığı görüldü.

Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuklandı.

Diğer 7 şüphelinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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