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Konya'da uyuşturucu hap ve skunk ele geçirildi, 2 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 812 ecstasy hap ile 29 gram skunk ele geçirildi

13 Aralık 2018 12:54

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 bin 812 ecstasy hap ile 29 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili biri kadın, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul\'dan Konya\'ya uyuşturucu getirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, uyuşturucuyu getirdiği öne sürülen Ş.E.\'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 6 bin 812 ecstasy hap ve 29 gram skunk ele geçirildi. Ş.E. ile D.S. adlı kadın gözaltına alındı. 

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