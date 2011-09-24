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Konya'da tır akaryakıt istasyonuna girdi SARAYÖNÜ (A.A)

24 Eylül 2011 22:24

-Konya'da tır akaryakıt istasyonuna girdi SARAYÖNÜ (A.A) - 24.09.2011 - Konya'nın Sarayönü ilçesinde, akaryakıt istasyonundaki tuvalet ve büfeye çarpan tırın sürücüsü ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen uluslararası yük taşıyan bir tır, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 43. kilometresi Ladik Kavşağı'nda trafik ışıklarında duramayınca yolun sol tarafında bulunan akaryakıt istasyonundaki tuvalet ve bitişiğindeki büfeye çarptı.  Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak Konya'daki bir hastaneye kaldırıldı. Bu arada, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası, aracın istasyona nasıl girdiğini görüntüledi.

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