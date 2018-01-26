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Konya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da jandarma ve polis tarafından yapılan ortak operasyonda  443 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı

26 Ocak 2018 15:57

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da jandarma ve polis tarafından yapılan ortak operasyonda  443 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine jandarma, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile birlikte ortak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 420 sikke, 1 kolye, 3 obje, 15 zincir baklası ve 4 altın sikke ele geçirildi. Olayla ilgili A.B. ve M.K. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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