"Konya'da Suriyeli istemiyoruz" sloganlarıyla otel taşlandı!

Konya'da bir grup Suriyeli ile Türkiye vatandaşları arasında çıkan kavga gerginliğe neden oldu. Kalabalık, "Konya'da Suriyeli istemiyoruz" diyerek Suriyeli gençlerin kaldığı oteli taşladı.

Polisin biber gazlı müdahalesine rağmen kalabalık dağılmayınca, otelde kalan yaklaşık 20 Suriyeli, Çevik Kuvvet otobüsüyle bölgeden uzaklaştırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, olay saat 00.10 sıralarında merkez Karatay ilçesi Karatay Belediyesi karşısında meydana geldi.

Bir grup Suriyeli genç ile, kaldıkları otelin önünde Türk vatandaşları arasında kavga çıktığı iddia edildi. Kavganın ardından Suriyeli gençler, kaldıkları otele sığındı. Kavgayı duyan çevre sakinleri de Suriyeli gençlerin kaldığı otelin önünde toplanıp, camlarını taşladı. Suriye gençlerde, taş atarak karşılık verdi. Bu sırada Suriyelilerin attığı taşlar polise de isabet ederken, 3 kişi ise başından yaralandı. Suriyelilerin, polislere taş atıldığı çevrede hızla yayılınca kalabalığın sayısı biranda arttı.

Olay yerine başta çevik kuvvet olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, sinirli kalabalığı sakinleştirmek istedi. Kalabalığın, otele girmek istemesi ve karşılıklı taşlamanın devam etmesi üzerine biber gazıyla müdahale edildi. Ancak öfkeli kalabalık dağılmadı. "Konya'da Suriyeli istemiyoruz", "Polise uzanan eller" kırılsın sloganları atan kalabalık ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı. Kalabalığın dağılmaması üzerine polis, otelde kalan yaklaşık 20 Suriyeli genci Çevik Kuvvet otobüsüne bindirdi. Ancak durumu fark eden kalabalık ise Suriyelilerin bulunduğu otobüsü taş yağmuruna tuttu. Bazıları ise polis otobüsüne saldırdı. Polis de yeniden biber gazla müdahale etti. Vatandaşlardan ve polislerden birçok kişi biber gazından etkilendi. İçinde Suriyelilerin bulunduğu polis aracının bölgeden uzaklaşmasına rağmen Türk vatandaşlarından oluşan kalabalık yaklaşık 1 saat süren ikna sonucu bölgeden ayrıldı. Bazı kişiler ise bölgedeki Suriyelilerin ev ve işyerlerini taşladı.

Konya'da dün de kent merkezinin farklı noktalarında Suriyelilere yönelik yapılan saldırıda 5 Suriyeli bıçak darbeleriyle hafif şekilde yaralandı. Geçen 10 Temmuz günü de Beyşehir ilçesinde köpeğe tekme atma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1'i Suriyeli 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayın ardından ilçede gerginlik yaşanmış, Suriyelilerin ev ve işyerleri taşlanmıştı.