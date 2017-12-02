Konya'da sosyal medyada PKK propagandasına 6 tutuklama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve devlet büyüklerine haraket ettiği tespit edilen 6 kişi tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu ilçe merkezi ve Karacadağ Mahallesi ile Karatay ilçesine bağlı Erler Mahallesi\'nde, sosyal medya aracılığıyla bölücü terör örgütü PKK/KCK\'nın propagandasını yaptığı ve devlet büyüklerine hareket ettiği belirtilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda 6 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.D. (33), F.Ö. (36), A.A. (40), H.A. (35), F.S. (37) ve H.Y (58) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.