Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, polis saldırganı linçten camiye sokarak kurtardı

Konya’da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada silahla vurulan iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır şekilde yaralandı. Olay sonrası vatandaşların linç etmek istediği zanlıyı polis, camiye saklayarak can güvenliğini sağladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Çumra ilçesi sanayi sitesinde meydana geldi. Doğan Haber Ajansı’ndan Hasan Dönmez’in haberine göre, sanayi sitesinde dükkan sahibi olan Hüseyin A. (28) kiracısı Mehmet ve Kamil Ünlü kardeşlerle alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Hüseyin A. yanında bulundurduğu silahıyla Mehmet ve kardeşi Kamil Ünlü’ye ateş açtı.

2 kardeşten Mehmet Ünlü olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan kardeşi Kamil Ünlü ise olay yerine çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki kardeşi vurduktan sonra başlarında beklemeye başlayan Hüseyin A., bu kez silahı kendi başına dayayarak, olay yerine gelen polise teslim olmak istemedi. Bir süre polis ekiplerine direnen şahıs daha sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Esnaf linç girişiminde bulununca

polis zanlıyı camiye sakladı

Bu sırada sanayi esnafı tarafından linç edilmek istenen cinayet zanlısı Hüseyin A., polisler tarafından Sanayi Camii'ne götürülerek koruma altına alındı. Uzun süre sakinleşmeyen vatandaşlar şüphelinin camiden çıkartılmasını bekledi. Bu sırada olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Saadettin Aksoy ile Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz da vatandaşları sakinleştirmek ve olay yerinden uzaklaştırmak için uzun süre dil döktü.

Bu sırada bazı kişiler olayın gerçekleştiği yerin yanında bulunan bir otomobilin zanlıya ait olduğunu iddia ederek zarar verdikleri arabayı devirdi. Bu sırada vatandaşlar cami etrafını sararak bölgeden ayrılmak istemeyince olay yerine jandarma, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, cami etrafında geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 3 saat camide bekletilen zanlı Hüseyin A., geniş güvenlik önlemleri arasında polis aracına bindirilerek olay yerinden götürüldü. Polis, öfkeli vatandaşları yanıltmak için caminin kapısının önüne başka bir polis aracını yanaştırarak şüphelinin hala içeride olduğu izlenimi vermeye çalıştı. Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.