Konya'da öğrenci servisi kaza yaptı: 19 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde öğrenci servisinin kaza yapması sonucu 18'i öğrenci 19 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Cemil M. idaresindeki 42 JA 358 plakalı öğrenci servisi, taşımalı öğrenim gören Hotamış Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencilerini, ders bitiminde Kayacık köyüne götürmek üzere yola çıktı.



Öğrenci servisi, Hotamış-Kayacık yolunda karşı yönden gelen Ali K. (40) yönetimindeki 42 BB 939 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, midibüste bulunan 27 öğrenciden 18'i ve otomobil sürücüsü Ali K. yaralandı.



Kazada yaralanan öğrencilerin isimleri şöyle:



Abdullah, Mehmet, Şerife, Hüsniye, Betül ve Bekir Uzunöz, Ruşen, Betül, Sümeyye ve İbrahim Yaylalı, Cuma Ali ve Semra Kaya, Orhan Yalçın, Beytullah ve Betül Karaçelik, Zeliha Aydemir, Münire Nur Gündoğdu ve Durmuş Gündoğdu.



Yaralılar, Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Yaralı öğrencilerden Orhan Yalçın ve Durmuş Gündoğdu, Konya Meram Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



