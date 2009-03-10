Konya'da izin Saadet'in!

Konya'da 27 Mart Cuma günü miting düzenleme konusunda AKP ile Saadet Partisi arasındaki tartışmada miting iznini Saadet Partisi kurayla aldı



Konya'da AKP ve Saadet Partisi 27 Mart Cuma günü, Hükümet Meydanı'nda miting düzenlemek için Karatay İlçe Seçim Kurulu'na müracaat etti. Karatay İlçe Seçim Kurulu'nun aynı gün için iki partinin müracaatta bulunması üzerine yaptığı kura çekiminde miting iznini Saadet Partisi kazandı.



AKP ve Saadet Partisi, yerel seçimler için 27 Mart Cuma günü Konya Hükümet Meydanı'nda miting yapmak için Karatay İlçe Seçim Kurulu'na müracaatta bulundu. İki partinin aynı gün için müracaat yapması üzerine Karatay İlçe Seçim Kurulu bugün saat 15.30'da kura çekimi yaptı. İl Seçim Kurulu Hakimi, iki memur üyenin görev aldığı kura çekimine Saadet Partisi'nden seçim kurulu üyesi Murat Yılmaz, AKP'den de Salih Olukcu katıldı. Murat Yılmaz'ın çektiği ve diğer siyasi parti temsilcilerinin de hazır bulunduğu kura çekimini Saadet Partisi kazandı.



AKP'nin ise 20 Mart Cuma günü içinde müracaatta bulunduğu ve mitingi bu tarihte yapacağı öğrenildi.



