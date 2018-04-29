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BBC Türkçe

Konya'da IŞİD operasyonu: 5 kişi öldürüldü

Kent merkezinde farklı adreslere baskın düzenlendi. Örgüt üyesi olduklarından şüphelenilen 5 kişi öldürüldü. Çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

29 Nisan 2018 20:30

Konya'da Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü ile bağlantılı olduğu şüphesiyle hakkında gözaltı kararı bulunan bir kişinin evine yapılan operasyon sırasında çıkan çatışmada 5 kişi öldürüldü. Öldürülen kişilerin IŞİD üyesi olduklarından şüpheleniliyor.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Meram ilçesindeki bir şüphelinin evine düzenlenen baskın sırasında, polisle şüpheliler arasında çatışma yaşandı.

4 polis görevlisi hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polislerin hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Haberde, hücre evi olarak kullanıldığı düşünülen ve kent merkezinde bulunan villanın, 20 gün önce kiralandığı ifade edildi.

Konya Valiliği'nin yaptığı yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

"Operasyon esnasında, binada bulunan şahısların güvenlik kuvvetlerine silahla mukavemet etmesi neticesinde 5 terörist etkisiz hale getirilmiş ve operasyon esnasında 4 güvenlik görevlisi yaralanmıştır. Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada, 5 adet kalaşnikof uzun namlulu tüfek, bir adet tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir."

DHA'nın haberine göre polis, şüphelilerin 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde anma programlarına saldırmayı planladığı ihtimali üzerinde duruyor.

Anadolu Ajansı (AA) ise operasyon kapsamında 11 farklı adrese baskın düzenlendiğini ve toplam sekiz kişinin gözaltına alındığını aktardı.

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