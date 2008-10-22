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Spor

Konya'da hedef 9 puan!

Turkcell Süper Lig'de 10 puanla 9. sırada bulunan Konyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hacettepe ve Gençlerbirliği maçlarında 9 puan hedefliyor.

22 Ekim 2008 03:00


Turkcell Süper Lig'de 10 puanla 9. sırada bulunan Konyaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hacettepe ve Gençlerbirliği maçlarında 9 puan hedefliyor.

Basın Sözcüsü Ramazan Özer, Gaziantepspor deplasmanından çok önemli bir 3 puanla döndüklerini ifade ederek, "Gaziantepspor, bu sezon ligde çok iyi bir çıkış yakalamıştı. Onlar maçın favorisi gözüküyordu. Biz onları yenebileceğimizi söylemiştik. Ama sonuçta futbol oynanmadan neticesi bilinmiyor. Biz iyi oyunumuzla rakibimizi yenmesini bildik. 7 haftada 10 puan topladık. Denizlispor ve Trabzonspor maçlarında kaybettiğimiz puanlar olmasaydı, daha iyi bir yerde olabilirdik. Fakat sağlık olsun, önümüze bakmalıyız. Ligde artık zor maçları atlattık. 16. haftada oynayacağımız Fenerbahçe maçına kadar kendimize denk takımlarla oynayacağız. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hacettepespor ve Gençlerbirliği maçlarından 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Biz kesinlikle bu takımları yenecek güçteyiz. Hocamıza ve futbolcularıma olan güvenimiz tam. Takımdaki arkadaşlık, takım ruhu, hırs her şey gelişmiş durumda" dedi.

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