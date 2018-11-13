T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı

13 Kasım 2018 14:20

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet IŞIKKONYA DHAKONYACumhuriyet Başsavcılığı FETÖPDYTerörle MücadeleOperasyonlardaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24