Konya'da FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün şifreli haberleşme programı \'ByLock\'u kullandığı öne sürülen 12 kişi, gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, \'ByLock\' kullandığı iddiasıyla 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, önceden belirlenen adreslere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınırken, 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
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