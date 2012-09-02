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Yaşam

Konya'da trafiğe kapalı alanda kaza: 4 ölü

Düğüne gidenleri taşıyan minübüs, trafiğe kapalı alanda çukura düştükten sonra alev aldı; 4 kişi yaşamını yitirdi

02 Eylül 2012 03:02

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüs, trafiğe kapalı yolda, köprü yapımı için kazılan çukura uçtu .Kazadan sonra alev alarak yanan minibüste bulunanlardan 4 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

Kazada, alev alarak yanan minibüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 10'dan fazla kişi ise ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Seydişehir ilçesinde, bir minibüsün yaptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Karaca yönetimindeki 42 RH 069 plakalı minibüste, Seydişehir'e bağlı Kozlu köyünden Gevrekli beldesindeki düğüne gidenler bulunuyordu.

Minibüs, Seydişehir-Konya karayolunun 31. kilometresinde, yol yapım çalışması için trafiğe kapatılan bölünmüş yolda köprü inşaatı için açılan çukura uçtu.

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