Konya'da trafiğe kapalı alanda kaza: 4 ölü

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan minibüs, trafiğe kapalı yolda, köprü yapımı için kazılan çukura uçtu .Kazadan sonra alev alarak yanan minibüste bulunanlardan 4 kişi öldü, 10'dan fazla kişi de yaralandı.
Kazada, alev alarak yanan minibüste bulunanlardan ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 10'dan fazla kişi ise ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Seydişehir ilçesinde, bir minibüsün yaptığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Karaca yönetimindeki 42 RH 069 plakalı minibüste, Seydişehir'e bağlı Kozlu köyünden Gevrekli beldesindeki düğüne gidenler bulunuyordu.
Minibüs, Seydişehir-Konya karayolunun 31. kilometresinde, yol yapım çalışması için trafiğe kapatılan bölünmüş yolda köprü inşaatı için açılan çukura uçtu.