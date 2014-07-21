Konya'da cinayetin işlendiği fakültede iki dekan yardımcısı istifa etti

Konya'da Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet G.’nin, ilgi duydukları kadın sekreter Asuman S. yüzünden Doç. Dr. Celalettin Özdemir’i boğazını keserek öldürmesinin ardından fakültede sular durulmuyor. Fakültenin Dekan Yardımcıları Doç.Dr. Süleyman Savaş Durduran ve Doç.Dr. Orhan Engin görevlerinden istifa etti.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 54 yaşındaki Prof. Dr. Handan K.’nin eşi, Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı 2 çocuk babası 55 yaşındaki Prof.Dr. Ahmet G., Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi 3 çocuk babası 42 yaşındaki Doç.Dr. Celalettin Özdemir’i, ilgi duydukları, fakültede sekreter olarak çalışan 1 çocuk annesi 35 yaşındaki Asuman S. yüzünden geçen 2 Haziran’da, odasında boğazından keserek öldürdü.

Hasan Dönmez'in DHA'daki haberine göre, Doç.Dr. Özdemir’in cesedi olaydan 2 gün sonra, kendisinden haber alamayan ailesinin fakülte yönetimine bildirmesi ve kilitli olan odasından koku gelmesi üzerine bulundu. Olayın ardından Prof.Dr. Ahmet G. tutuklandı, ’Cinayeti iştirak’ suçundan gözaltına alınan Asuman S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Taşeron firmanın personeli olarak çalışan Asuman S.’nin işine son verildi.

Dekan eşinden boşandı

Olayın ardından Asuman S. eşi Fatih S.’den, Dekan Prof. Dr. Handan K. de eşi Prof. Dr. Ahmet G.’den boşandı.

Dekan Prof. Dr. Handan K. rektörlüğün de talebi üzerine kendi isteğiyle dekanlık görevinden istifa ettti, ancak istifası YÖK tarafından kabul edilmedi.

Dekan yardımcıları istifalarını sundu

Mühendislik Fakültesi’nin dekan yardımcıları Doç.Dr. Süleyman Savaş Durduran ve Doç. Dr. Orhan Engin, geçen 15 Temmuz günü istifa dilekçelerini dekanlığa sundu. Dekan Prof. Dr. Handan K. ile 2012 yılında atanan iki dekan yardımcısı, Dekanın ’cinayet günü olaydan haberdar olduğu ancak olayı polis ve yetkililere bildirmediği’ yönünde çıkan haberlerin ardından rahatsızlık duyup, kendi istekleriyle görevlerinden istifa ettikleri belirtildi. Dekan Prof. Dr. Handan K.’nin raporlu olduğu ve Ramazan Bayramı’ndan sonra göreve başlayacağı ve istifa dilekçelerini değerlendireceği belirtildi.