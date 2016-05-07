Konya'da canlı bomba operasyonu; 1'i kadın 4 kişi gözaltında

Konya'da hakkında arama kaydı bulunan ve "canlı bomba" olduğu öne sürülen biri kadın 4 kişi yakalandı.

NTV'nin haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'ndeki eve şüpheli bir kadının geldiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Şüphelinin, canlı bomba eylemi hazırlığı yapan ve PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde görevlendirilen "Rojda" kod adlı Necla Y. olabileceği değerlendirildi.Tatlıcak Mahallesi'ndeki iki adrese düzenlenen operasyonda, Heybet B. ve Şeref B. gözaltına aldı. Necla Y. ise bulunamadı.

Şüphelilerden Heybet B'nin cep telefonunda, Necla Y. ile Kudret B'nin iki gün önce birlikte çekilmiş fotoğrafı bulundu.

Çalışmasını yoğunlaştıran ekipler, Kudret B. ve Sabri B'yi de kent merkezindeki evlerinde yakaladı, Necla Y. ise Selçuklu ilçesi Dokuz Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Kobani'de (Ayn el-Arap) eğitim alan ve Suriye'den iki gün önce Konya'ya gelen Necla Y'nin, kentte polislere yönelik eylem yapmayı planladığı öğrenildi. Necla Y, Heybet B, Şeref B, Kudret B. ve Sabri B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.