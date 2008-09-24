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Spor

Konya'da Bulak dönemi

Turkcell Süper Lig'in 3. haftasının ardından teknik direktör Raşit Çetiner ile yollarını ayıran Konyaspor, sezon sonuna kadar Giray Bulak ile anlaştı.

24 Eylül 2008 03:00

Turkcell Süper Lig'in 3. haftasının ardından teknik direktör Raşit Çetiner ile yollarını ayıran Konyaspor, sezon sonuna kadar Giray Bulak ile anlaştı.

Konyaspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Kuntoğlu, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, yeni yönetim olarak 4 aydır Konyaspor'un en iyi yerlere gelmesi için çalıştıklarını, bu çalışmalar kapsamında geçen hafta teknik direktör Raşit Çetiner ile yol ayrımına gittiklerini söyledi.

Yeni transferlerle daha güçlü ve kararlı devam etmek için Giray Bulak ile anlaştıklarını anlatan Kuntoğlu, "Bulak, bizim teklifimize olumlu baktı. Dün gece ilerleyen saatlerde görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Konyaspor'un daha başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Sezon sonuna kadar Konyaspor ile anlaşan Bulak, daha önce tanıdığı, bildiği ve sevdiği bir kente gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarlarla Konyaspor'u daha yukarılara taşıyacaklarını ifade eden Bulak, özellikle taraftarın desteğinin çok önemli olduğunu kaydetti.

Bulak, şu anda hiçbir endişelerinin bulunmadığını, geriye bakmadan yollarına devam edeceklerini belirterek, "Raşit Çetiner'e iyi bir ekip yarattığı için teşekkür ediyorum. Uyum sorununun aşıldığını düşünüyorum. Yeni bir kadroyla ekip halinde uyumlu çalışmayla başarılı oluruz" diye konuştu. Konuşmaların ardından imzalar atıldı.

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