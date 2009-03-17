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Konya'da askeri uçak düştü

Konya'nın Altınekin ilçesinde askeri bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilotlardan biri şehit oldu, bir pilot yaralandı

17 Mart 2009 02:00

Konya'nın Altınekin ilçesinde askeri bir eğitim uçağının düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre pilotlardan biri şehit oldu, yaralı kurtulan diğer pilot ise helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Altınekin ilçesinde bir pilotun şehit olduğu, Pilot Yüzbaşı Uğur Aydın'ın yaralı olarak kurtulduğu kazada düşen uçağın, Konya 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-4 tipi eğitim uçağı olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya 3. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-4 tipi eğitim uçağı, Altınekin ilçesine bağlı Ayışığı köyü yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Kazadan yaralı olarak kurtulan Pilot Yüzbaşı Uğur Aydın'ın (36) fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle indiği, hafif şekilde yaralanan pilotun enkaz bölgesine ulaşan askeri helikopterle Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Adının ''Murat'' olduğu belirtilen şehit pilotun ise enkazdan çıkarıldığı, olay yerine ulaşan ilk yardım ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen hayata döndürülemediği bildirildi.

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