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Konya'da Ak Parti'lilerden kutlama

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, Ak Partililer, büyük oranda açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olması üzerine kutlama yaptı

25 Haziran 2018 00:32

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da, Ak Partililer, büyük oranda açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan\'ın önde olması üzerine kutlama yaptı.
Ak Partililer, sandıkların açılmaya başlamasından itibaren partilerinin Seçim Koordinasyon Merkezi\'nde toplanıp, sonuçları bekledi. Büyük oranda açıklanan ve kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan\'ın, milletvekilliğinde de Cumhur İttifakı\'nın önde olduğunun belirlenmesi üzerine partililer, kentte coşkuyla kutlama yaptı. Bazı partililer meşaleler yaktı, bazıları da araçlarla şehir turu atıldı.

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