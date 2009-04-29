Konya'da AFİD/İCCB üyesi 10 kişi tutuklandı

Konya'da polisin "Anadolu Federe İslam Devleti/İslami Cemaat ve Cemiyetler Birliği (AFİD/İCCB), terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda adliyeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan AFİD/İCCB terör örgütü ile bağlantısı olduğu öne sürülen 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.



Savcılıkça ifadeleri alınan 13 zanlı, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan 10'u tutuklandı.



Polisin, 3 gün önce Konya merkezli yaptığı operasyonda, AFİD/İCCB terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen 13 kişi gözaltına alınmış, örgütün gençlere savaş eğitimi verdiği, daha sonra bu kişileri Afganistan'a gönderip çeşitli eylemlere katılmalarını sağladığı ileri sürülmüştü.

