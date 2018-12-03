Konya'da, 112'ye günde yapılan 5 bin 400 çağrının 470'i gerçek

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne günde ortalama 5 bin 400 civarında çağrı geldiğini, bunların yalnızca 470\'inin gerçeği yansıttığını söyledi.

1 - 7 Aralık arasında kutlanan \'112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası\' nedeniyle Konya İl Sağlık Müdürlüğü\'nde bir program düzenledi. Kılıçarslan Şehir Meydanı\'nda düzenlenen programda en çok ilgiyi 1954 model ambulans gördü. Sağlık personelleri ve vatandaşlar, ambulansla fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

5 BİN 400 ÇAĞRININ SADECE 470\'İ GERÇEK

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne günde ortalama 5 bin 400 civarında çağrı geldiğini bunların yalnızca 470\'inin gerçeği yansıttığını söyledi. Koç, \'\'Çağrı merkezimize günde 5 bin 400 civarında çağrı gelmektedir. Bunların sadece 470 tanesi gerçek hastadır. Vatandaşlarımızdan ricamız gerçek hastalara ulaşmayı engelleyecek olan bu tür gereksiz çağrılardan kaçınmamız ve dakikalara, saniyelere ihtiyacı olan hastalarımıza yetişmemiz engelleyecek olan çağrılardan kaçınmalarını arzu ediyorum\" dedi.



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