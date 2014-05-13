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Konyaaltı Sahili'nin kiralanması reddedildi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi, Konyaaltı sahilinin kiralanması ve işletilmesiyle ile ilgili talebi reddetti

13 Mayıs 2014 10:44

Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin kiralanmasına ilişkin talep, Antalya Belediye Meclisi'nde yapılan oylamada reddedildi. Belediye Başkanı Menderes Türel durumu, "Konyaaltı sahili CHP ve MHP yüzünden sahipsiz kalacak" sözleriyle değerlendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel başkanlığında, ASAT binasında yapılan toplantıda gündemdeki maddeler ele alındı.

Konyaaltı sahilinin kiralanması ve işletilmesiyle ilgili maddenin oylanmasından önce konuşan Türel, Milli Emlak Genel Müdürlüğüne yaptıkları girişimler sonucu 1 milyon 60 bin lira bedel karşılığında sahile ilişkin kiralama protokolünün gönderildiğini söyledi.

Kira bedeli yüksek olmasına ve büyükşehir belediyesinin maddi olarak sıkıntı yaşayacak olmasına karşın, dertlerinin millete en iyi hizmeti vermek olduğunu ifade eden Türel, "En iyi hizmeti verme noktasında ne fedakarlık yapılması gerekiyorsa bunu yapmak durumundayız. Konyaaltı sahili halka açılmıştır, halka açılacaktır" dedi.

CHP grup sözcüsü Songül Başkaya ise Konyaaltı sahilinin Defterdarlık tarafından boşaltılarak, 30 Mart yerel seçimlerine kadar Antalya İl Özel İdaresi'ne verildiğini hatırlatarak, sahilin Konyaaltı Belediyesi'ne verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, sahil maddesiyle ilgili ayrı ayrı söz alarak, sahillerin ilçe belediyelerinin tasarrufuna verilmesini istedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, Konyaaltı sahilinin kiralanması ve işletilmesi konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yetki isteği, CHP ve MHP'li üyelerin 48'e karşı 51 oyu ile reddedildi.

Oylamanın ardından konuşan Türel, söz konusu kararla Konyaaltı sahilinin CHP ve MHP yüzünden sahipsiz kalacağını savundu.

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