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Spor

Konya söktü aldı

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun ilk haftasında oynanan Konyaspor-Ankaragücü maçını ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

24 Ağustos 2008 03:00

Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun ilk haftasında oynanan Konyaspor-Ankaragücü maçını ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

İlk haftanın en gollü karşılaşmalarından olan mücadelede Konyaspor 2 kez öne geçip, yakalandığı maçta son saniyelerde attığı golle 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi ekip baskılı olduğu ilk yarıda 22. dakikada Celalettin'in golüyle öne geçerken, Gökhan Emreciksin konuk takım adına cevabı 4 dakika sonra verdi. İlk yarının skorunu ise yine bir Ankaragüçlü belirledi, ancak sarı-lacivertlilerin savunma oyuncusu Burak devrenin son anlarında kendi kalesine attığı golle Konyaspor lehine durumu 2-1 yaptı.

İkinci yarısı karşılıklı pozisyonlara sahne olan maçta Ankaragücü 81. dakikada Jaba ile eşitliği sağladı. Son bölümlerde baskısını artıran Konyaspor, 3 puana uzatma anlarında Cihan'ın attığı golle ulaştı.

KONYASPOR: 3 - ANKARAGÜCÜ: 2
Stat: Atatürk
Hakemler: Aytekin Durmaz, Gökhan Memişoğlu, Bahtiyar Birinci
Konyaspor: Jefferson, Mehmet Çoğum, Mıhajlov, İsmail Güldüren, Da Silva, Cihan, Zafer, Fahri, Celalettin, Erdal, Veysel
Ankaragücü: Serkan Kırıntılı, Abdullah El Yasa, Burak, Mustafa Aydın, İlkem, Gökhan, Cem Can, İbrahim Ege, Murat Erdoğan, Jaba, Mehmet Yılmaz
Goller: Dk. 22 Celalettin (Konyaspor), Dk. 26 Gökhan, Dk.44 Burak (Kendi kalesine)(Ankaragücü) 

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada, Mehmet Çoğum'un, sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Veysel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17. dakikada, Erdal'ın ceza sahası dışından vurduğu sert şutta, kaleci Serkan meşin yuvarlağı iki hamlede güçlükle kontrol etti.

22. dakikada, sol kanattan Veysel'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Celalettin'in dokunduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

26. dakikada, ceza sahasında Konyasporlu İsmail Güldüren'in hatasında, rakip takım oyuncusu Gökhan topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan düzgün bir vuruşla takımının beraberlik golünü attı: 1-1

44. dakikada, Fahri'nin sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada, Burak ters kafa vuruşuyla golü kendi kalesine attı: 2-1.

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