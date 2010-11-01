Konya Ovası'na hayat gelecek

T24 - Mavi Tünel Projesi"nin hayata geçmesiyle, Türkiye’deki tarım alanlarının neredeyse beşte birini oluşturan Konya Ovası'nda devrim niteliğinde değişiklikler olacak. Projenin bitimi için sayılı günler kaldı.









Devlet Su İşleri tarafından yürütülen "Mavi Tünel Projesi" ile Göksu Nehri’nin Akdeniz’e dökülen suları Konya Ovası’na aktarılacak.

Proje, yörede devrim niteliğinde değişikliklere yol açacak.

Konya Ovası, Türkiye’deki tarım alanlarının neredeyse beşte birini oluşturuyor.

Su kaynakları yeterli olmadığından ovada binlerce yıldır buğday ve arpa yetiştirildi.

Sulu tarım hep bir hayal olarak kaldı.

Bu büyük hayal, Devlet Su İşleri’nin yürüttüğü Mavi Tünel Projesi ile gerçekleşecek.

Yılda İki Ürün Alınabilecek Devlet Su İşleri Konya Şube Müdürü Mehmet Sak, "Konya Ovası’nda şu anda, genelde buğday, arpa gibi ekimler yapılmasına rağmen bu sulamadan sonra ürün çeşidi değişecek. Mısır ekilecek, şeker pancarı, sebze-meyve, buna benzer ürün çeşitleri yetiştirilecek. Hatta yılda belki iki ürün alma imkanı sağlanacaktır" dedi.

414 milyon metreküp suyla, 223 bin 480 hektarlık tarım arazilerinin sulu tarım alanı olarak sulanması amaçlanıyor.

2008 yılından bu yana yürütülen çalışmalarda, dünyanın en büyük iş makinası olan devasa delgi makinası kullanılıyor.

Günde 42 metre yol alabilen 170 metre uzunluğundaki bu makinayla, 17 kilometrelik tünelin 10 kilometresi kazıldı.

Projeyle, Yukarı Göksu Havzası suları, Konya’nın Hadim İlçesi’nde yapımı süren Bağbaşı Barajı’nda toplanacak.

Konya Ovası’nı hayata döndürecek Mavi Tünel, suyunu bu barajdan alacak.

17 Aralık 2011 Tarihinde Hizmete Girecek 4 Temmuz 2007 tarihinde kazı çalışmalarına başlanan ve sözleşmede bitirme tarihi 7 Haziran 2012 olarak belirlenen Mavi Tünel inşaatında, Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu’nun direktifiyle takvim yaklaşık 1 yıl öne çekildi.

Mavi Tünel, 17 Aralık 2011 tarihinde bitirilerek hizmete girecek.

100 bin kişiye istihdam sağlayacak proje, Konya’nın su ihtiyacını da karşılayacak.



