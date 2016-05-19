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Konya Milli Eğitim Müdürü: Kızlar melek, erkekler mücahit

"Kıyıya vuran insanlık vicdanını uyandıracak okullar imam hatiplerdir"

19 Mayıs 2016 14:04

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, katıldığı bir etkinlikte küçük kız öğrencileri melek olarak tanımlarken, erkek öğrencileri ise mücahit diye tanımladı.

Birgün’den Can Uğur’un haberine göre, Konya’da gerçekleştirilen ‘İmamhatipliler gecesi'nde konuşan Mukadder Gürsoy “Aylan bebeğin körpecik bedeninden daha evvel kıyıya vuran insanlık vicdanını uyandıracak okullar imam hatiplerdir” dedi.  

Akit gazetesinin yazarı Ali Erkan Kavaklı da Milli Eğitim Müdürü’nün davetlisi olarak kentte seminerler veriyor. Kavaklı çok kısa bir zaman önce Akit’teki köşesinde bu davetlerden bahsederken Gürsoy’u da övmüştü. Kavaklı kendisine seminer verdirten Gürsoy'la ilgili şunları yazdı: Gayretli, azimli ve idealist bir milli eğitim müdürü olan Mukadder Gürsoy’un davetlisi olarak Konya’da üç gün seminerler verdim. Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldik. Eğitimcilerle eğitimin kalite kazanması ve idealist nesiller yetiştirmek konusunda kafa yorduk. Eğitim yöneticilerini nitelikli, ahlaklı bir nesil yetiştirme gayreti içinde gördüm ve sevindim

Aynı etkinliği Gürsoy’un şu ifadelerle kamuoyuyla paylaşması ise dikkat çekti: Yarının Rabiaları pür dikkat A.E. Kavaklı hocamızı dinlediler.

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