-Konya meyve ambarı olma yolunda KONYA (A.A) - 22.08.2011 - Yıllık 75 bin ton elma, 30 bin ton kiraz, 25 bin ton vişne ve 10 bin ton çilek üretilen Türkiye'nin hububat ambarı Konya, ciddi rekoltelere ulaşılan meyvecilikte de adından söz ettirmeye başladı. Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Alparslan, yüzölçümü ve tarım alanlarıyla ülkede ilk sırada yer alan Konya'nın, bitkisel ürün deseni en geniş illerden biri olduğunu belirtti. Konya'nın ''hububat ambarı'' olarak bilindiğini anımsatan Alparslan, meyvecilikte birim alandan elde edilen gelirin tarla bitkilerinden yüksek olması ve yeni tarım alanlarının sulamaya açılması gibi nedenlerle Konya'da meyveciliğe olan ilginin son yıllarda arttığını söyledi. Konya'da yetiştirilen meyvelerin başında kirazın geldiğini anlatan Alparslan, Akşehir, Ereğli ve Hadim ilçelerinde yıllık 30 bin ton kiraz üretildiğini dile getirdi. Alparslan, Akşehir ilçesinde üretilen yüksek kaliteli kirazın önemli bir kısmının ihraç edildiğini ifade ederek, ''Akşehir'de yıllık yaklaşık 15 bin ton kiraz üretiliyor. Üretimin yarıdan fazlası İtalya, Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Akşehir kirazının ilçeye katkısı 25 milyon dolar'' dedi. -Dünyanın en iyi beyaz kirazı Ereğli'de- Kırmızı kirazın yanı sıra Konya'nın Ereğli ilçesinin de beyaz kirazda dünya çapında söz sahibi olduğunu dile getiren Alparslan, üretimin tamamına yakınının ihraç edildiğini bildirdi. Yaklaşık 50 bin dekarlık bir alanda yetiştirilen beyaz kiraz ağaçlarından, yıllık ortalama 10 bin ton civarında meyve toplandığını aktaran Alparslan, ''Rekoltenin 7 bin tonu başta İtalya olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Beyaz kiraz ilçe ekonomisine yaklaşık 4 milyon dolarlık bir katkı sağlıyor'' diye konuştu. Hadim ve Taşkent ilçelerinin de son 10 yılda kiraz üretimiyle dünyada tanındığını, 500 ile 2 bin rakım arasında yetişen bu kirazların dünyanın en kaliteli ve en geç olgunlaşanı olduğunu belirten Alparslan, bu ilçelerdeki hasat zamanında, dünyanın hemen hemen hiçbir bölgesinde dalında kiraz bulunmadığına dikkati çekti. -Yıllık 75 bin ton elma- İlkbahar ve kış donlarına karşı dayanıklılığıyla bilinen elmanın Konya'nın birçok ilçesinde yetiştirildiğini belirten Alparslan, yıllık 75 bin ton elma üretildiğini vurguladı. Konya'da, iklim ve toprak istekleri bakımından fazla seçici olmayan ve kuraklığa dayanıklı olan vişnenin yılda 25 bin ton üretildiğini ifade eden Alparslan, vişnenin büyük bir bölümünün meyve suyu üretim tesislerince alındığını söyledi. Alparslan, Konya'da, 10 yıl önce başlatılan organik çilek üretiminin istenilen seviyeye ulaştığını, yıllık 10 bin ton çilek üretimiyle Konya'nın ülkenin en önemli çilek üretim merkezlerinden biri olduğunu kaydetti. Özellikle Hüyük ve Doğanhisar ilçesinde üretilen organik çileğin önemli bir kısmının ihraç edildiğini dile getiren Alparslan, çilek üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti. Konya'da yılda 75 bin ton elma, 30 bin ton kiraz, 25 bin ton vişne ve 10 bin ton çilek üretildiğini söyleyen Alparslan, meyve ekim alanlarının ve rekoltelerin gelecek yıllarda daha da artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.