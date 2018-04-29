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BBC Türkçe

Konya merkezli 'FETÖ soruşturması': 34 ilde 70 kişi hakkında gözaltı kararı

Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Konya merkezi yürütülen soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili Konya merkezi yürütülen soruşturma kapsamında 58'i muvazzaf asker 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Diğer 12 kişinin TSK'dan ihraç edilen eski askerler olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı haberinde, "bu kişilerin, örgütün askeri personeli ve 'mahrem imamlarının' ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheliler olduğunu" bildirdi.

Kararla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince 27 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonların sürdüğü bildiriliyor.

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