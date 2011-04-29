-KONYA, KÜTAHYA KESİN ADAY LİSTELERİ ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kesin aday listelerine göre, Konya'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Ahmet Davutoğlu 2- Kerim Özkul 3- İlhan Yerlikaya 4- Ayşe Türkmenoğlu 5- Cem Zorlu 6- Hüseyin Üzülmez 7- Mustafa Baloğlu 8- Mustafa Kabakcı 9- Gülay Samancı 10- Mustafa Akış 11- Harun Tüfekci 12- Abdullah Ağralı 13- Halil Etyemez 14- Rahim Türk DEMOKRAT PARTİ 1- Hüseyin Akbal 2- Atif Güzel 3- İbrahim Yılmaz Bahçeci 4- Hasan Öztürk 5- Cumaali Akbudak 6- Ümit Doğruöz 7- Hasan Hüseyin Bilgi 8- Ali Seçmen Çevik 9- Müşerref Küçüktabak 10- Hasan Bedel 11- Emine Yalçın 12- Süleyman Ercan Yaman 13- Mehmet Uyar 14- Münir Nair Kapandı CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Atilla Kart 2- Mehmet Topbaş 3- Mahir Dilek 4- Orçin Güney Çalık 5- Nurcan Birgül Öztürk 6- Durmuş Ali Karamut 7- Ali Tekiş 8- Hüseyin Kaya 9- Seher Avşar 10- Şeniz Kurtuluş 11- Kemal Mutlu 12- Nazmi Kurtu 13- Hüseyin Yağcı 14- Köksal Filorinalı MİLLET PARTİSİ 1- Mehmet Ali Küçükgüzel 2- Kemal Kale 3- Sıttıka Kara 4- Mustafa Korkmaz 5- Celal Toklu 6- Hatice Sayar 7- Hilmi Muştu 8- Zeynep Banu Yıldız 9- Perihan Mısral 10- Hamdi Erdem 11- Rifat Akbaş 12- Yaşar Sert 13- Abdullah Nacır 14- Bayram Tutar SAADET PARTİSİ 1- Mustafa Özkafa 2- Tacettin Çetinkaya 3- Mustafa Derbentli 4- Necati Eroğlu 5- Ali Mücevher 6- Şuayip Koçak 7- İsmail Aydilek 8- Mahmut Sami Büyükyılmaz 9- Hüseyin Akkaya 10- Ahmet Gönç 11- Hatice Gerçeker 12- Hasan Hüseyin Uyar 13- İbrahim Çelik 14- Rauf Büyüktermiyeci HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Teoman Rıza Güneri 2- Veli Tolu 3- Mustafa Necati Özkan 4- Süleyman Boyalı 5- Hasan Basri Sayı 6- Fatma Kola Bozkurt 7- Ali Şanal 8- Fahri Eken 9- Hüseyin Seleş 10- İsrafil Kösedağ 11- Mevlüt Cihat Şahin 12- Yavuz Sözer 13- Ahmet Arıkoğlu 14- Bülent Canca MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Faruk Bal 2- Mustafa Kalaycı 3- Mustafa Sait Gönen 4- Zühal Ekici 5- Hasan Kaya 6- Oğuz Kürşat Ünal 7- Hacı Mustafa Tombuloğlu 8- Okday Metli 9- Durmuş Ali Açıkel 10- Faruk Sonkaya 11- Salih Akça 12- Habibe Sevil Altınışık 13- Sabit Çevik 14- Tahsin Koyuncu TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Murat Papuç 2- Serhan Poçan 3- Hava Çankaya 4- Fatih Bilici 5- Fadime Saday 6- İshak Saday 7- Kerim Metli 8- Ömer Kara 9- Dilara Güven 10- İlknur Yılmaz 11- Safiye Karabulut 12- Özge Özkan 13- Mehmet Cengiz 14- Bora Sayın MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- İbrahim Faruk Evirgen 2- Önder Demirok 3- Mehmet Yücel Şentürk 4- Yasemin Aydogan 5- Miyase Höke 6- Serpil Yener 7- Hakan Polat 8- Mehmet Ok 9- Erdal Yiğit 10- Tümay Özcan 11- Menderes Tamayar 12- Mustafa Büyükçeşmeci 13- Mefaret Karademir 14- Mevlüt Karademir BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Osman Seçgin 2- Osman Balcı 3- Veysel Karakaş 4- Ömer Karabudak 5- Murat Çetin 6- Necati Çivlik 7- Havva Yıldız 8- Mehmet Torun 9- Ali Osman Soydoğan 10- Hüseyin Altun 11- Arzu Çimi 12- Özcan Kurt 13- Hüseyin Doğan 14- Ahmet Polat DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- Ahmet Göksu 2- Pakize Güleray 3- Veli Karademir 4- Nefibe Özçelebi 5- Mehmet Tokat 6- Ali Demirel 7- Bahriye Filiz 8- Enver Gencer 9- Zühal Erdem 10- Ali Onay 11- Osman Akbinar 12- Hasan Ali Kunt 13- Mustafa Oflaz 14- Mustafa Turfan BAGIMSIZ - Hacı Mehmet Bozdağ - Özgür Akın -KÜTAHYA KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Kütahya'nın milletvekili adayları şöyle: ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 1- Soner Aksoy 2- Hasan Fehmi Kinay 3- İdris Bal 4- Vural Kavuncu 5- Bediha Türkyılmaz DEMOKRAT PARTİ 1- Hüseyin Tüysüz 2- Hüseyin Zengin 3- Servet Bilgin 4- Ahmet Çoban 5- Münevver Azmioğlu CUMHURİYET HALK PARTİSİ 1- Seref Han 2- Zeliha Aksaz Şahbaz 3- Şeref Doğan 4- Ruhsen Kumdalı 5- Faruk Behram Soydan EMEK PARTİSİ 1- Ramazan Erdönmez 2- Mesut Soykal 3- Gülüsüm Şimşek 4- Ahmet Can 5- Halit Utku MİLLET PARTİSİ 1- Mehmet Kiraz 2- Halil Özcan 3- Bayram Örnek 4- Davut Erdoğmuş 5- İsa İsmail Pekuslu SAADET PARTİSİ 1- Ali İhsan Oturak 2- Ali Kemal Derin 3- Halil Hamzaoğlu 4- Mehmet Özdemir 5- Şerif Ahmet Günel HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ 1- Eşref Uğurlu 2- Muzaffer Sargın 3- Muhammed Murad Aydın 4- Ergün Kuzu 5- Erkut Yenigün HALKIN SESİ PARTİSİ 1- Mehmet Akif Ulusoy 2- Berna Ergen 3- Ali Osman Şahin 4- Hayati Asiltürk 5- Muammer Yüğrük MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 1- Alim Işık 2- Ahmet İça 3- Önder Kıcıroglu 4- Mehmet Armut 5- Osman Barut TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 1- Yücel Üçel 2- Hayriye Üşümezgezer 3- Aytül Tezel 4- Hülya Neşe Uzuner 5- Hande Tunca MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ 1- Umut Öztürk 2- Zafer Karaca 3- Vahap Demir 4- Melek Pınarbaşı 5- Cemil Yürükel BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1- Mehmet Sarı 2- Harun Karaarslan 3- İsmail Bozyiğit 4- Mehmet Cemal Tanrıkulu 5- Hasan Söyler DEMOKRATİK SOL PARTİ 1- İclal Nimsi 2- Fatma Nuran Yedekçi 3- Hürriyet Tuğral 4- Deniz Uçar 5- Ayten İnceer