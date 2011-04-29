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Politika

KONYA, KÜTAHYA KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A)

29 Nisan 2011 13:15

-KONYA, KÜTAHYA KESİN ADAY LİSTELERİ  ANKARA (A.A) - 29.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimine ilişkin kesin aday listeleri, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.      Kesin aday listelerine göre, Konya'nın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Ahmet Davutoğlu      2- Kerim Özkul      3- İlhan Yerlikaya      4- Ayşe Türkmenoğlu      5- Cem Zorlu      6- Hüseyin Üzülmez      7- Mustafa Baloğlu      8- Mustafa Kabakcı      9- Gülay Samancı      10- Mustafa Akış      11- Harun Tüfekci      12- Abdullah Ağralı      13- Halil Etyemez      14- Rahim Türk           DEMOKRAT PARTİ           1- Hüseyin Akbal      2- Atif Güzel      3- İbrahim Yılmaz Bahçeci      4- Hasan Öztürk      5- Cumaali Akbudak      6- Ümit Doğruöz      7- Hasan Hüseyin Bilgi      8- Ali Seçmen Çevik      9- Müşerref Küçüktabak      10- Hasan Bedel      11- Emine Yalçın      12- Süleyman Ercan Yaman      13- Mehmet Uyar      14- Münir Nair Kapandı           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Atilla Kart      2- Mehmet Topbaş      3- Mahir Dilek      4- Orçin Güney Çalık      5- Nurcan Birgül Öztürk      6- Durmuş Ali Karamut      7- Ali Tekiş      8- Hüseyin Kaya      9- Seher Avşar      10- Şeniz Kurtuluş      11- Kemal Mutlu      12- Nazmi Kurtu      13- Hüseyin Yağcı      14- Köksal Filorinalı           MİLLET PARTİSİ           1- Mehmet Ali Küçükgüzel      2- Kemal Kale      3- Sıttıka Kara      4- Mustafa Korkmaz      5- Celal Toklu      6- Hatice Sayar      7- Hilmi Muştu      8- Zeynep Banu Yıldız      9- Perihan Mısral      10- Hamdi Erdem      11- Rifat Akbaş      12- Yaşar Sert      13- Abdullah Nacır      14- Bayram Tutar           SAADET PARTİSİ           1- Mustafa Özkafa      2- Tacettin Çetinkaya      3- Mustafa Derbentli      4- Necati Eroğlu      5- Ali Mücevher      6- Şuayip Koçak      7- İsmail Aydilek      8- Mahmut Sami Büyükyılmaz      9- Hüseyin Akkaya      10- Ahmet Gönç      11- Hatice Gerçeker      12- Hasan Hüseyin Uyar      13- İbrahim Çelik      14- Rauf Büyüktermiyeci           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Teoman Rıza Güneri      2- Veli Tolu      3- Mustafa Necati Özkan      4- Süleyman Boyalı      5- Hasan Basri Sayı      6- Fatma Kola Bozkurt      7- Ali Şanal      8- Fahri Eken      9- Hüseyin Seleş      10- İsrafil Kösedağ      11- Mevlüt Cihat Şahin      12- Yavuz Sözer      13- Ahmet Arıkoğlu      14- Bülent Canca           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Faruk Bal      2- Mustafa Kalaycı      3- Mustafa Sait Gönen      4- Zühal Ekici      5- Hasan Kaya      6- Oğuz Kürşat Ünal      7- Hacı Mustafa Tombuloğlu      8- Okday Metli      9- Durmuş Ali Açıkel      10- Faruk Sonkaya      11- Salih Akça      12- Habibe Sevil Altınışık      13- Sabit Çevik      14- Tahsin Koyuncu           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Murat Papuç      2- Serhan Poçan      3- Hava Çankaya      4- Fatih Bilici      5- Fadime Saday      6- İshak Saday      7- Kerim Metli      8- Ömer Kara      9- Dilara Güven      10- İlknur Yılmaz      11- Safiye Karabulut      12- Özge Özkan      13- Mehmet Cengiz      14- Bora Sayın           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- İbrahim Faruk Evirgen      2- Önder Demirok      3- Mehmet Yücel Şentürk      4- Yasemin Aydogan      5- Miyase Höke      6- Serpil Yener      7- Hakan Polat      8- Mehmet Ok      9- Erdal Yiğit      10- Tümay Özcan      11- Menderes Tamayar      12- Mustafa Büyükçeşmeci      13- Mefaret Karademir      14- Mevlüt Karademir           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Osman Seçgin      2- Osman Balcı      3- Veysel Karakaş      4- Ömer Karabudak      5- Murat Çetin      6- Necati Çivlik      7- Havva Yıldız      8- Mehmet Torun      9- Ali Osman Soydoğan      10- Hüseyin Altun      11- Arzu Çimi      12- Özcan Kurt      13- Hüseyin Doğan      14- Ahmet Polat           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- Ahmet Göksu      2- Pakize Güleray      3- Veli Karademir      4- Nefibe Özçelebi      5- Mehmet Tokat      6- Ali Demirel      7- Bahriye Filiz      8- Enver Gencer      9- Zühal Erdem      10- Ali Onay      11- Osman Akbinar      12- Hasan Ali Kunt      13- Mustafa Oflaz      14- Mustafa Turfan           BAGIMSIZ           - Hacı Mehmet Bozdağ      - Özgür Akın -KÜTAHYA KESİN ADAY LİSTELERİ- Kesin aday listelerine göre, Kütahya'nın milletvekili adayları şöyle:      ADALET VE KALKINMA PARTİSİ           1- Soner Aksoy      2- Hasan Fehmi Kinay      3- İdris Bal      4- Vural Kavuncu      5- Bediha Türkyılmaz           DEMOKRAT PARTİ           1- Hüseyin Tüysüz      2- Hüseyin Zengin      3- Servet Bilgin      4- Ahmet Çoban      5- Münevver Azmioğlu           CUMHURİYET HALK PARTİSİ           1- Seref Han      2- Zeliha Aksaz Şahbaz      3- Şeref Doğan      4- Ruhsen Kumdalı      5- Faruk Behram Soydan           EMEK PARTİSİ           1- Ramazan Erdönmez      2- Mesut Soykal      3- Gülüsüm Şimşek      4- Ahmet Can      5- Halit Utku           MİLLET PARTİSİ           1- Mehmet Kiraz      2- Halil Özcan      3- Bayram Örnek      4- Davut Erdoğmuş      5- İsa İsmail Pekuslu           SAADET PARTİSİ           1- Ali İhsan Oturak      2- Ali Kemal Derin      3- Halil Hamzaoğlu      4- Mehmet Özdemir      5- Şerif Ahmet Günel           HAK VE EŞİTLİK PARTİSİ           1- Eşref Uğurlu      2- Muzaffer Sargın      3- Muhammed Murad Aydın      4- Ergün Kuzu      5- Erkut Yenigün           HALKIN SESİ PARTİSİ           1- Mehmet Akif Ulusoy      2- Berna Ergen      3- Ali Osman Şahin      4- Hayati Asiltürk      5- Muammer Yüğrük           MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ           1- Alim Işık      2- Ahmet İça      3- Önder Kıcıroglu      4- Mehmet Armut      5- Osman Barut           TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ           1- Yücel Üçel      2- Hayriye Üşümezgezer      3- Aytül Tezel      4- Hülya Neşe Uzuner      5- Hande Tunca           MİLLİYETÇİ VE MUHAFAZAKAR PARTİ           1- Umut Öztürk      2- Zafer Karaca      3- Vahap Demir      4- Melek Pınarbaşı      5- Cemil Yürükel           BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ           1- Mehmet Sarı      2- Harun Karaarslan      3- İsmail Bozyiğit      4- Mehmet Cemal Tanrıkulu      5- Hasan Söyler           DEMOKRATİK SOL PARTİ           1- İclal Nimsi      2- Fatma Nuran Yedekçi      3- Hürriyet Tuğral      4- Deniz Uçar      5- Ayten İnceer

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