Konya'daki depremde 66 yapıda hasar oluştu

Konya'da dün meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 66 yapıda hasar olduğu aktarıldı.

DHA'nın aktardığına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile AFAD'a bağlı uzman ekipler, depremin en fazla hissedildiği Kızılören ve Sefaköy başta olmak üzere mahallelerdeki hasarlı evleri tek tek kontrol etti. Ekiplerin oturulamayacak durumda olduğuna karar verdiği çoğunluğu tek katlı kerpiç evler zabıta ekiplerince mühürlendi. Bölgedeki hasar tespit çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Öte yandan, Tepekent, Kızılören, Sefaköy, Küçükmuhsine, Akpınar mahallelerinde eğitime 2 gün ara verildi.