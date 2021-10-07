Konya'daki Dedeoğulları ailesi katliamında 2 kişi daha tutuklandı

Konya’nın Meram ilçesinde, 30 Temmuz’da Mehmet Altun tarafından Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledilmesi olayı ile ilgili dün görülen duruşmada Ali Keleş ve Lütfi Keleş de tutuklandı. Tutuklama gerekçesi olarak "dosyadaki diğer şüphelileri yönlendirme ihtimalleri" ve "suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller" gösterildi. Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, davada tutuklu sayısının 13'e yükseldiğini söyledi.

Konya 5. Sulh Ceza Hakimliği’nde görülen davanın duruşmasında, Ali Keleş ve Lütfi Keleş, Dedeoğulları ailesini katleden Mehmet Altun ile Dedeoğulları arasında 10 yıl öncesine dayanan bir husumet olduğunu belirtti. Üzerlerine atılı suçu kabul etmeyen Lütfi ve Ali Keleş'in savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, katliamın gerçekleştiği gün, cezaevinde bulunmalarına rağmen şüphelilerin dosyadaki diğer şüphelileri önceden yönlendirmiş olma ihtimallerini göz önünde bulundurdu. Mahkeme, tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde "şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediğine kuvvetli suç şüphelisinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğunu" belirtti. Şüphelilerin kaçma ya da delilleri karartma şüphesi olduğuna da dikkat çeken mahkeme heyeti, Ali Keleş ve Lütfi Keleş’in “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

“Olayın ırkçı saiklerle yapıldığına ilişkin deliller var”

GazeteduvaR'da yer alan habere göre, y aşanan yeni gelişmenin ardından açıklama yapan Dedeoğulları ailesi avukatı Abdurrahman Karabulut, Ali Keleş ve Lütfi Keleş’le birlikte davada tutuklu sayısının 13’e yükseldiğini söyledi. Soruşturma kapsamında yeni tutuklamaların da olabileceğini söyleyen Karabulut, kamu kurumları hakkında da görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. “Soruşturma kapsamında bizim için üç husus önemli” diyen Karabulut, “Birincisi bu tetikçinin arkasında kimler varsa onların tespit edilmesi ve cezalandırılması gerekiyor. İkincisi ise devletin sorumluluğu. Daha öncesinden iki kez koruma talebinde bulunmuştuk ve ikisinde de hiçbir işlem yapılmamıştı. Geleceği belli olan bir saldırıya önlem alınmadı. Bununla ilgili de Emniyet Müdürlüğü, Meram Kaymakamlığı ve soruşturmayı yürüten savcı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Üçüncü husus ise olayın ırkçı saiklerle yapıldığına ilişkin deliller. Bununla ilgili de ilerleyen günlerde kamuoyuna daha net bilgiler vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Davayla ilgilenmek isteyen bütün avukatlara kapımız açık”

Dedeoğulları ailesi katliamına ilişkin yürütülen soruşturmayla birçok avukatın ilgilendiğini söyleyen Karabulut, “Bu sadece benim yürüttüğüm bir dava değil. Bu soruşturmayla ilgilenen birçok avukat arkadaşımız var. Kim bu davaya mesleki anlamda katkı sağlamak istiyorsa, kapımız açık. Bu insani bir olay” ifadelerini kullandı.