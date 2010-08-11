Konya' da trafik polisini şehit eden zanlı yakalandı

T24

Üniversite mezunu

Konya'nın Çumra İlçesi'nde dün yol kontrolü yapan trafik ekibinde sivil plakalı radar aracında görevli polis 36 yaşındaki Ömer Durmaz'ı şehit etitği iddiasıyla aranan Hakan Dinçer çatışma yaralı yakalandı.Polisin şehit edilmesinden sonra radardaki görüntüden kimliği saptanan motosikletli 21 yaşındaki Hakan Dinçer'in bugün saat 14.30 sıralarında Çumra İlçesi'nin Kuzucuk Köyü'nde bulunduğu belirlendi. Polisin şehit edildiği yerin yakınındaki Kuzucuk Köyü'ne giden jandarma ekibinin çevresini kuşattığı şüpheli Hakan Dinçer, teslim olması için yapılan çağrıya ateş açarak karşılık verdi. Çıkan çatışmada 1 astsubay sırtından yaralanırken, Hakan Dinçer de ayaklarından yaralı ele geçirildi.Hastaneye kaldırılan Hakan Dinçer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.Konya´da trafik kontrolu yapan polis memurunu şehit eden saldırganın kimliği belirlendi.Konya'da trafik kontrolu yaparken radar aracında tabancayla vurularak sehit edilen evli ve 2 çocuk babası 15 yıllık polis memuru 36 yaşındaki Ömer Durmaz'ın katil zanlısını arayan polis, çevredeki akaryakıt istasyonlarının güvenlik kameralarında inceleme yaptı.Şüphelinin olay yerine yaklaşık 700 metre ileride bulunan bir akaryakıt istasyonundan iki saat önce motosikletine yakıt aldığı belirlendi. Ekipler, yoldan geçen otobüslerin de kameralarını inceledi, sürücülerin bilgisine başvurdu.Yapılan çalışmalar sonunda saldırganın Çumra İlçesi doğumlu Yozgat Bozok Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden bu yıl mezun olan 21 yaşındaki Hakan Dinçer olduğu belirlendi. Konya'nın Karatay İlçesi'nde oturan Dinçer'in, üç aydır ailesiyle sorun yaşadığı ve üç gün önce de evi terk edip amcasının yanında kaldığı, yine aynı gün motosikleti satın aldığı saptandı.Olayın ardından motosikletiyle gittiği Arıkören Köyü'ndeki eniştesini ziyaret eden Dinçer'in yaklaşık iki saat burada kaldığı, gelen telefon üzerine evden ayrıldığı tespit edildi.Dinçer,Çumra ilçesine bağlı Kuzucuk bölgesinde jandarmayla girdiği silahlı çatışma sonrası yaralı olarak yakalandı. Olayda 1 astsubayın da yaralandığı bildirildi.