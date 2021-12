Konya'da köpek katliamı: Tüfekle vurup toprağa gömmüşler!

Konya’da hayvanseverler dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesinde bir at çiftliği yakınlarındaki boş arazide tüfekle vurulduktan sonra toprağa gömülmüş köpek ölüleri buldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; köpeklerin at çiftliğindeki at binicileri tarafından öldürüldüğünü ileri süren Konya Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, “Dün akşamdan beri hayvansever arkadaşlarımız Meram ilçesinde Tavusbaba bölgesinde bir at çiftliğine yakın arazideler. Şu ana kadar tüfekle vurularak toprağa gömülü halde iki canımızı bulabildik. Burada ayrıca Meram Belediyesi’ne ait besleme noktaları da var. Hayvansever arkadaşımız Dilek Genç de yıllardır bu canlarımıza bakıyor. Bölgede 200’ye yakın köpek vardı ve şu ana kadar sadece 30’una ulaşabildik. Öldürülen hayvanların sayısının artmasından endişe duyuyoruz. Şu an bölgede belediye ekipleri ile hayvanları aramaya devam ediyoruz. Bu canlarımızın at çiftliğindeki at binicileri tarafından öldürüldüğünü duyduk. Konya Valiliği ve Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan bu katliamı gerçekleştirenlerin bulunmasını ve cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.