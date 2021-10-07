Konya'da kendisinden haber alınamayan imam, lojmanında ölü bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde 30 yaşındaki imam lojmanında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ömeranlı Mahallesi Uzunkuyu Yaylası Camisi'nin imam hatibi 30 yaşındaki Yıldırım Ölçer'in akşam namazına gelmediğini fark eden cemaat, imamın yaşadığı lojmana gitti.
Kapıyı çalmalarına rağmen cevap alamayan vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri, girdikleri lojmanda Ölçer'in cansız bedenini buldu.
Kulu Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ölçer'in cenazesi, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Lojmanda yalnız yaşayan Ölçer'in Uzunkuyu Camisi'nde 2 yıldır görev yaptığı öğrenildi. (Fotoğraf: Arşiv)