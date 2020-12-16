T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konya'da kadın cinayeti: Hamile eşini, 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle öldürdü!

16 Aralık 2020 18:16

Konya'nın Çumra ilçesinde Ali Rıza Y. (35), 6 aylık hamile eşi Sadife Y.'yi (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 

Olay, bugün Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza Y., 6 aylık hamile eşi Sadife Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ali Rıza Y., eşini, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle vurdu. Göğsünden vurulan Sadife Y., olay yerinde yaşamını yitirdi. Ali Rıza Y. de jandarmayı arayıp, eşini öldürdüğünü söyledi.

Adrese gelen jandarma ekipleri, Ali Rıza Y.'yi gözaltına aldı. Sadife Y.'nin cesedi ise otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

ETİKETLER

kadın cinayetiav tüfeğikonyakonya cinayet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24