Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü Dedeoğulları ailesinin avukatı dosyadan çekildi

Konya’nın Meram ilçesinde, 30 Temmuz’da Mehmet Altun tarafından 7 kişinin katledildiği Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, ilk duruşmaya 4 gün kala dosyadan çekildiğini duyurdu. Dosyadan çekildiğini sosyal medyadan duyuran Karabulut, "Tehdit ya da baskı yok. Diğer avukatlarla yaşadığım anlaşmazlık nedeniyle istifa ettim" dedi.

Avukat Karabulut istifasını, "Gördüğüm lüzum üzerine Konya'daki katliam dosyasından istifa ediyorum. Bu saate kadar elimden gelen gayreti göstermeye çalıştım ancak 7 canımızın katledilmesine engel olamadım. 14 Aralık'ta yapılacak ilk duruşmada Türkiye'nin en nitelikli avukatlarının davayı yürüteceğinden eminim" sözleriyle duyurdu.

Karabulut Gazete Duvar'a yaptığı açıklamada, “Bazıları dosyadan çekilmemi tehdit ve baskıya maruz kaldığım şeklinde yorumluyor. Bilinmesini isterim ki, kesinlikle tehdit ve baskı ile alakası yok. Meslektaşlarımız arasında bir tartışmamız vardı. Ben de bu fikir ayrılığından dolayı böyle bir karar alma gereği duydum. Aile ile de şu an görüşüyoruz. Kararımı onlara da söyledim. Bundan sonra kararımdan da dönmeyi düşünmüyorum. Davaya destek olan onlarca meslektaşımız var bu saatten sonra onlar bu süreci yürütürler” dedi.