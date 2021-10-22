Konya’da 7 kişilik Dedeoğulları ailesini katleden Murat Altun: Barışı sağlamak istedim

Konya'da katlettiği yedi kişilik Dedeoğulları Ailesi'nin evine iki dolu şarjör, elli mermi, atışa hazır bir tabanca ve bir bidon benzinle giden Murat Altun’un ifadesinde, “Bu olaylardan sonra akrabalarımız ve ailemin huzursuz olduğunu, uyumadıklarını gördüm. Barışı sağlamak istedim” dediği ortaya çıktı.
Katliamın yalandığı günün detaylarını bugünkü köşesinde aktaran gazeteci İsmail Saymaz, Altun’un ifadesindeki şu sözlerini aktardı:
“Hepsine ateş ettim, neresi denk gelirse; yaşayan kimse kalmayınca benzin bidonunu aldım…”
"Hepsine ateş ettim. Neresi denk gelirse... Önce kimi vuracağımı gözetmedim. Kim gelirse vurdum. Birkaçının kafasına ateş ettim. Diğerlerine ateş ederken, kızlardan biri evin arkasına kaçtı. Peşinden gittim. Duvarın kenarında gizlenmişti. Beni görünce saldırdı. Tetiğe bastım ama mermi bitmişti. Tabanca patlamadı. Boş şarjörü cebime koydum. Dolusu cebimdeydi. Taktım. Hatırlamadığım sayıda ateş ettim ve kadın yere yığıldı. Evin önüne geldim. Kızlardan birinin kaçtığını gördüm. Eve girdi. Peşinden gittim. Kapıyı kilitledi. Kapının yan tarafı cam olduğu için kıza iki el ateş ettim. Kız yere düştü. Camdan elimi içeri sokarak kapıyı açtım. Kıza ölmüş mü diye baktım. Hareketsizdi. Dışarı çıktım. Kadınlardan birisinin bahçede yattığı yerden ses çıkardığını duydum, canlı olduğunu anladım. Yüzüstü yatıyordu. Kafasına bir kez ateş ettim. Yaşayan kimse kalmayınca aracımın yanına vardım. Benzin bidonunu aldım. Evin girişine vardım. Benzin dökmeye başladım. Odalardaki eşyaların üzerine ve yere döktüm. Bidonu girişe attım. Cebimden çakmağı çıkarıp evi yaktım."
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Ne olmuştu?
Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz'da bir evde 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilmiş, eve giren sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklanmış, cinayet zanlısı Mehmet Altun da 5 Ağustos'ta yakalanmış, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştı. İki aile arasında daha önce yaşanan kavgada cezaevine gönderilen 2 zanlı hakkında da 7 Ekim'de tutuklama kararı verilmiş, cinayetle ilgili tutuklu sayısı 13'e yükselmişti.
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