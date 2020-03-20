Konya'da 65 yaş ve üstü kişilerin toplu ulaşımı durduruldu

Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına ve Türkiye'de de dört kişinin ölümüne neden olan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı yeni önlemleri duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Korona virüs tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ücretsiz toplu ulaşım kullanımı tedbir amaçlı geçici olarak durdurulmuştur."