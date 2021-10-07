Konya'da 5 bin 930 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Konya Selçuklu'da bir işyerine yapılan operasyonda 6 tona yakın kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik takip ve çalışmalar neticesinde Selçuklu İlçesi Horozluhan Mahallesinde bir işyerinden aparat vasıtasıyla bir araca akaryakıt aktarımı yapıldığı esnada polis ekipleri kaçakçılara suçüstü yaptı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda baskın yaptığı iş yerinde 5 bin 930 litre kaçak ve karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıta el konulurken gözaltına alınan 2 şahıs yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.