Konya'da 20 yaşındaki Buket İlhan'ın şüpheli ölümü; silahla başından vurulmuş halde bulundu, 3 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde dün kaybolan 20 yaşındaki Buket İlhan, boş bir arazide silahla vurulmuş halde bulundu. Genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili erkek arkadaşı ve 2 şüpheli daha gözaltında.

20 yaşındaki Buket İlhan'ın silahla vurulmuş halde bulunmasıyla ilgili Buket'in erkek arkadaşı ve 2 şüpheli daha gözaltına alındı.

Olay Hortu Mahallesi Kuzukuyu yolu Hortu Mezarlığı yakınında meydana geldi. Şüpheli Batuhan B, Buket'in çantasındaki silahla kendisini vurduğunu anlattı.

Olayın ardından bir arkadaşıyla babasını çağırdığını, karakola gittikleri sırada benzinin bittiğini söyledi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Batuhan B.'nin yanında iki kişiyle birlikte otomobilini ittiği anların kaydına ulaştı. Genç kadının şüpheli ölümüne ilişkin incelemeler sürüyor.

Buket İlhan'ın sosyal medya hesabında kısa süre önce paylaştığı yazılar nedeniyle, yaşamına son vermiş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

İlhan'ın kısa süre önce yaptığı paylaşımda; "Bu hayata tutunmak için çok çaba sarf ettim." dediği, yakınlarına veda edip ailesinden özür dilediği dikkat çekti. (DHA)