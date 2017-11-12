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Spor

Konya Anadolu Selçukspor- Sakaryaspor: 0-1

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) STAT:  Büyükşehir Belediyesi Atatürk  HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), İlken Ayten (xx)  KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay(xx)-, Alpay Koldaş (x), Özkan (x), Ali Yaşar (xx), Ahmet (xx), Emre Can (x)

12 Kasım 2017 19:03

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)
STAT:  Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
HAKEMLER: Burak Taşkınsoy (xx), Hasan Hüseyin Tetik (xx), İlken Ayten (xx) 
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay(xx)-, Alpay Koldaş (x), Özkan (x), Ali Yaşar (xx), Ahmet (xx), Emre Can (x), İbrahim Ak (xxx)(Dk. 52 Ayberk x), Onurcan (x)(Dk.84 Hasan x), İbrahim Serdar (x)(Dk 69 Alpay Cin x), Seddar (xx), Mücahit Can (xx)
SAKARYASPOR: Ercüment (x), Serdar (x)(Dk. 46 Fatih x), Ramazan Sal (x), Burak (x), Yasir (xx), Tufan (x), Ferhat (x), Talha (xx), Ramazan Çevik (x)(Dk.46 Mahir xx), Beykan (xx), Coşkun (xx)(Dk.71 Murat Akın x) 
GOLLER: Dk. 41 İbrahim Ak (Konya Anadolu Selçukluspor) 
SARI KARTLAR: Alpay Koldaş, Ayberk (Konya Anadolu Selçukspor), Ramazan Çevik, Ramazan Sal, Burak, Coşkun, Mahir (Sakaryaspor) 
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor, kendi sahasında Sakaryaspor\'u 1-0 mağlup etti. 
41\'inci dakikada İbrahim Ak, topu sürükleyerek ceza sahasına yaklaştığı sırada defansa çarpan top Mücahit Can\'ın, önüne düştü. Mücahit Can\'ın ara pasıyla tekrar topu önünde bulan İbrahim Ak\'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.1-0.
Karşılaşma Konya Anadolu Selçukspor\'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
 

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