Konya Anadolu Selçukspor - Gümüşhanespor: 2 - 1

KONYA,(DHA)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup 19\'uncu hafta karşılaşmasında Konya Anadolu Selçukspor sahasında lider Gümüşhanespor\'u 2-1 mağlup etti.
Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada Serkan Ergün Düdük çaldı. Mücadelede Ergün\'ün yardımcılıklarını Süleyman Yavaşoğlu ve Sinan Bilen yaptı.
Konya Anadolu Selçukspor\'a galibiyeti getiren golleri 12\'nci dakikada Mücahit Can Akçay ve 70\'inci dakikada Ayberk Altan atarken, konuk ekibin karşılaşmadaki tek golünü 86\'ncı dakikada Berk İsmail Ünsal kaydetti.
Karşılaşmanın ardında Gümüşhanespor 39 puanla liderliğini devam ettirirken, Konya Anadolu Selçukspor puanını 25\'e yükseltti.