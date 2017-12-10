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Spor

Konya Anadolu Selçukspor - Bugsaşspor: 0-5

Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA) STAT: Büyükşehir Belediyesi Atatürk  HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Mehmet Şengül (xx), Kemal Mavi (xx)  KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (x)-, Özkan (x),  Arif (x), Emre Can (x)(Dk

10 Aralık 2017 18:55

Hasan DÖNMEZ / KONYA, (DHA)

STAT: Büyükşehir Belediyesi Atatürk 
HAKEMLER: Can Cengiz (xx), Mehmet Şengül (xx), Kemal Mavi (xx) 
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (x)-, Özkan (x),  Arif (x), Emre Can (x)(Dk.46 Süleyman x), Mücahit Can Akçay (xx), Onurcan (xx), İbrahim Ak (x)(Dk.65 Ayberk x), İbrahim Serdar Aydın (x), Ahmet (x)(Dk.46 Alpay  Cin x) Alpay Koldaş (x), Seddar (xx)  
BUGSAŞSPOR: Osman (xx)-, Rıza (xx), Mahmut (xx), Kerem (xx), Eyüp (x),  Sinan (xxx)(Dk.81 Raşit), Samet (xx), Harun (x)(Dk.64 Kerem xx), Mustafa (xx), Erkan (xxx)(Dk.46 Sertaç xx), Emre Torun (xxx)
GOLLER: Dk.17 Sinan, Dk.41 Erkan, Dk.22 - Dk.35 - Dk.67 Emre Torun (Bugsaşspor)
SARI KARTLAR: İbrahim Serdar Aydın, Emre Can, Süleyman, (Konya Anadolu Selçukspor) - Mustafa (Bugsaşspor)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor, sahasında Bugsaşspor\'a 5-0 mağlup oldu.
17\'nci dakikada sol kanattan ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Sinan\'ın yerden sert şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
21\'inci dakikada sol kanattan Sinan\'ın yaptığı ortada ceza sahasında topa iyi yükselen Emre Torun\'un kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-2.
35\'inci dakikada kendi yarı alanında rakibinden kaptığı topla ceza alanına giren Emre Torun, topu kalecinin üzerinden aşırtarak golü buldu: 0-3.
41\'inci dakikada Mustafa\'nın ara pasıyla ceza alanına giren Erkan\'ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-4.
66\'ncı dakikada Mahmut\'un, ceza alanı sağ çaprazından ortasına iyi yükselen Emre Torun, skoru 5-0 yaptı.
Karşılaşmayı Bugsaşspor 5-0 kazandı.

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