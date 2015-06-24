Konya AKP'li belediyenin yıktığı camiyi konuşuyor

Konya'da AKP'li Meram Belediyesi, yeni hizmet binasının önündeki 31 yıl önce yapılan Et ve Balık Kurumu Camii’nin yıkımına başladı.Belediye Başkanı AKP'li Fatma Toru, yıkılan Et ve Balık Kurumu Camii’nin kentsel dönüşüm sahasında kaldığını, depreme dayanıklı olmadığını aktardı.

Meram Belediyesi, kapanan Et ve Balık Kurumu Tesisleri’nin olduğu araziye yeni hizmet binası yaptı. Önümüzdeki günlerde açılması planlanan yeni hizmet binası kapısının önündeki 1984 yılında yapılan Et ve Balık Kurumu Camii ise bugün belediye tarafından yıkılmaya başlandı. Camiinin yıkıldığı gören vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, 30 Mart’a yapılan yerel seçimlerde göreve gelen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, yaptığı yazılı basın açıklamasında, yıkılan camiinin kentsel dönüşüm sahasında bulunduğunu hatırlattı. Camiinin yığma bir bina olduğunu belirten Toru, ”Hacı İsa Efendi Mahallesi, Azerbaycan Caddesi numara 5’de bulunan Eski Et ve Balık Kurumu Camii, 1984 yılında taş duvar üstü yığma yarı karkas olarak kombina işçilerinin burada ibadetleri için yapılmıştır. Projesiz, ruhsatsız ve vasıfsız bir bina olan cami 200 kişi kapasitelidir” dedi.



Kentsel dönüşüm sahası





Camiinin bulunduğu alanın 2010 yılında yapılan imar planı ile belediye hizmet binası alanı olarak belirlendiğini kaydeden Toru, şunları söyledi:



”2010 yılında yapılan imar planı ile caminin bulunduğu yer belediye hizmet alanı olarak belirlenmiş ve yeni bir camii de bu alanda planlanmıştır. 2011 yılında yapılan ihale ile Belediye Hizmet Binası ve 1800 kişi kapasiteli Camii inşaatı ihale edilmiştir.



Eski caminin kentsel dönüşüm sahasında bulunduğu ve yıkılacağı 2013 yılında Meram İlçe Müftülüğüne bildirilmiş, aynı zamanda da binanın depreme karşı dayanıklılığı da İnşaat Mühendisleri Odasından yetkili firmaya performans analizi yaptırılmıştır. Yapılan performans analizinin sonucuna göre binanın performansının göçme durumunda olduğu da raporla tespit edilmiştir. Cami, Kültür Varlıkları Kurulu tarafından da incelenmiş ve 2860 sayılı yasadaki özellikleri taşımadığı ve yıkılabileceği raporlanmıştır.”



Yeni cami ibadete açıldı

Yıkılan caminin yaklaşık 200 metre ilerisine belediye tarafından yeni camii yapıldığını ve ibadete açıldığını ifade eden Toru, ”Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları ve olası tehlikelere karşı da korunması amacıyla yapımı tamamlanan yeni camimiz, Meram İlçe Müftülüğüne bilgi verilerek, Ramazan ayından önce de ibadete açılmıştır. Yeni cami eski camiye oranla tam 8 kat büyüklüğünde olup, arasındaki mesafe 200 metredir. Camimiz, Belediye hizmet binamızın da faaliyete geçmesi ile birlikte vatandaşlarımızın rahat, huzur ve güven içerisinde ibadet yapmalarını sağlayacak şekilde Belediyemizce düzenlenmiştir” dedi.



Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü de, ”Meram Belediyesi yaklaşık bir yıl önce Et ve Balık Kurumu Camii’yi, kentsel dönüşüm nedeniyle yıkma kararı aldıklarını belirtti. Bizde yeni bir camii yapılmadan, yıkılmasına izin vermedik. Yeni yapılan camii geçen cuma günü ibadete açıldı. Eski camideki din görevlimizde yeni camimizde görev yapmaya başladı” diye konuştu.



Caminin yıkım çalışmaları devam ederken, önündeki caddenin trafiğe açık olması ve güvenlik önlemi alınmaması dikkat çekti.