Konya 3 puanla döndü



Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, deplasmanda Hacettepe'yi Veysel ve Serhat'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.





Hacettepe ile Konyaspor, Turkcell Süper Lig'in 9. haftasında Ankara'da karşı karşıya geldi.



Maçın son 10 dakikasında kaydettiği 2 golle rakibini 2-1 mağlup eden Konyaspor, puanını 13'e çıkarttı.



Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendirmeyi başaramazken, ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.



İkinci yarıya seyircisi önünde hızlı başlayan Hacettepe, 48. dakikada Sandro Mendonça'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Golden sonra rakip kaleye daha etkili gelmeye başlayan Konyaspor, aradığı golü 80. dakikada Veysel Cihan'la buldu.



Üstünlük sayısı için ileri çıkmaya devam eden Konyaspor, 87. dakikada Serhat Akyüz'ün kaydettiği golle 2-1 öne geçti.



Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma 2-1 Konyaspor'un üstünlüğüyle tamamlandı.



HACETTEPE: 1 - KONYASPOR: 2

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Aytekin Durmaz, Baki Tuncay Akın, Serdar Diyadin

Hacettepe: Ulaş, Orhan, Teli, Amir Azmy, Murat, Serkan, Tozo, Kadir, Lika, Sandro, İbrahim

Konyaspor: Jefferson, Cihan, İsmail, Erhan, Serhat, Fatih, Fahri, Mustafa, Kaue, Erdal, Veysel

Sarı kart: Dk. 23 Sandro (Hacettepe)

Goller: Dk. 48 Mendonça (Hacettepe), Dk. 80 Veysel Cihan (Konyaspor), Dk.87 Serhat Akyüz (Konyaspor)





MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Fatih'in ceza alanına gönderdiği topa Erdal'ın kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



7. dakikada Lika'dan aldığı pasla ceza alanına girmeden Sandro'nun sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.



12. dakikada İbrahim'in ceza sahasının hemen dışından sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



17. dakikada Erdal'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Ulaş topu çeldi. Dönen topu takip eden Kaue'nin vuruşunda kaleci Ulaş topu iki hamlede kontrol etti.



20. dakikada İbrahim, Konyaspor ceza sahasına soldan girdi ve topu uygun durumdaki Sandro'ya çıkardı. Sandro'dan önce kaleci Jefferson son anda topa sahip oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.





İKİNCİ YARI

48. dakikada Kadir'in Konyaspor ceza sahasının dışından sert şutunda direkten dönen topu Sandro kafayla filelere göndererek Hacettepe'yi 1-0 öne geçirdi.



68. dakikada Orhan'ın sağdan yaptığı ortada uygun pozisyondaki Sandro ve İbrahim topa dokunamayınca, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



69. dakikada Hacettepe ceza sahası içinde Veysel'in pasında Tehoue topa istediği gibi vuramayınca, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



80. dakikada Tehoue'nin vuruşunda topu Hacettepe ceza sahası içinde kontrol eden Veysel, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1



88. dakikada Erdal'ın korner vuruşunda ceza sahasına gönderdiği topu Serhat kafayla filelere gönderdi: 1-2.



Karşılaşma, Konyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

