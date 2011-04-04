-KONYA 3 FUARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK KONYA (A.A) - 04.04.2011 - Konya'da TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş tarafından düzenlenen ''Konya Kent 2011'', ''Konya 8. Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri ve Dekorasyon'' ile ''Konya IHS 2011 8. Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz, Pompa, Vana, Tesisat, Yalıtım Malzemeleri ve Boru'' fuarlarının 7 Nisan'da açılacağı bildirildi. TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, 3 fuarla ilgili Konya Rixos Otel'de düzenlediği basın toplantısında, sektörün en önemli markalarının bu fuarlarda bulunacağını söyledi. Üretici ve ithalatçı dünya devlerinin 4 gün boyunca, Konya inşaat sektörünün alt yapıdaki ve üst yapıdaki yatırımlara cevap verecek nitelikte hazırlanan fuarda ürünlerini sergileyeceğini belirten Ersözlü, 3 fuarın da gelenekselleştiğini ifade etti. Fuarların düzenlenmesinde, Konya'nın inşaat sektöründeki gücünün, belediyecilik alanında imrenilecek, gurur duyulacak durumunun da önemli bir payının olduğunu vurgulayan Ersözlü, ''Fuarlar 7 Nisan'da ziyarete açılacak. Fuarlara 12 ülkeden 200'e yakın firma katılacak'' dedi. İnşaat sektöründe olan her türlü malzemenin fuar alanında sergileneceğini dile getiren Ersözlü, kapıdan pencereye, tavandan boyaya kadar sektörde inşaatta kullanılan her türlü ürünün bulunabileceğini söyledi. Isıtma, soğutma, havalandırma ve doğal gaz konusunda Türkiye'nin en önemli markalarının bu fuarda bulunacağını açıklayan Ersözlü, şunları kaydetti: '' 'Konya Kent 2011'' bölümünde ise belediyelerimiz, belediyelerimizle birlikte belediyelerimize mal ve hizmet üreten, satan, proje geliştiren alt ve üst yapı firmalarından park bahçe düzenlemelerine, çocuk oyun alanlarından aydınlatmaya kadar çok geniş bir yelpazede fuar hazırlanıyor. Fuarda ayrıca Belediyeler Birliği'nin sorumluluğunda TÜYAP'ın desteğiyle konferans salonlarımızda belediye başkanlarımıza yönelik 3 gün boyunca önemli sempozyumlar verilecek. Türkiye'nin dört bir tarafından belediye başkanları ve belediyelerin daire başkanları Konya'da ağırlanacak.'' Fuarın 7-10 Nisan 2011 tarihleri arasında eş zamanlı TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenleneceği bildirildi.